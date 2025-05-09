Altınordu pes etmedi, Adana’yı gurbette yendi

Nesine 2. Lig Play-Off 1. Turu'nda Altınordu, deplasmanda Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK'u normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren maçta penaltı atışları sonunda 5-3 yenerek turladı. 17'de gelişen Adana 01 atağında Ali'nin pasında topu Sedat, Ahmet'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda Adana 01 öne geçti: 1-0. 33'te Altınordu atağında Yakal ceza sahası içinde Yiğit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı kararını verdi. 35'te Hüseyin topu ağlara yolladı ve beraberliği sağladı: 1-1. 39'da Sami'nin ara pasında Hüseyin çerçeveyi bulamadı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

KENİ'DEN UZATMADA KRİTİK GOL

50'de Adana 01 FK'da Hakan'ın Altınordu defansının arkasına attığı topta Ahmet Ülük, kaleci Serhat'ın altından fileleri havalandırdı: 2-1. 85'te gelişen Adana 01 FK atağında defansın arkasına sarkan Ahmet Ülük'ün sağ çaprazdan şutu üstten dışarı gitti. 88'de Hakan sol çaprazdan hızla ceza sahasına girdi, sert şutunu kaleci Serhat güçlükle kornere çeldi. 90+3'te sağ kanattan Emre'nin yaptığı ortada, ceza sahası içinde Keni kafayla topu ağlara yolladı: 2-2. Mücadelede normal süre 2-2 eşitlikle tamamlandı. Uzatmada 109'da Berat'ın ortasında Fadıl'ın kafasını kaleci Serhat çeldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Adana ekibi Mehmet Alp ile bir penaltıyı gole çevirirken, Altınordu, Mete, Ali ve Alper ile ağları sarsıp 2. Tur'a yükseldi.

NAMET ATEŞ'TEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

ALTINORDU'DA teknik direktör Namet Ateş dünkü kritik Adana 01 maçında üç değişiklikle sahaya çıktı. Ateş, son oynanan Sarıyerspor maçı on birine göre savunma, orta alan ve ileri uçta rotasyona gitti. Adana'da tek forvetli sistemi tercih eden Ateş dün Kaniwar'ın yerine Yakal'ı ileri uçta değerlendirdi. Altınordu'da ayrıca Emir Can'ın yerine Sami, Emre Aydınel'in yerine de Alper forma giydi. İkinci yarıda Emre Aydınel yerini Ege'ye bıraktı.

RAKİP KASTAMONU

2. Lig'de ikinci sezonunu geride bırakan Altınordu, 4 yıl aradan sonra Play-Off heyecanı yaşarken, rakibi Adana 01'i eleyerek büyük sevinç yaşadı. İki kez yenik duruma düşmesine rağmen pes etmeyen kırmızı- lacivertliler, penaltı atışları sonunda Güney ekibini eleyerek 2. Tur'a yükseldi. Altınordu ikinci turda Beykoz'u 4-0'lık sonuçla geçen Kastamonu ile karşı karşıya gelecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan 2. Tur'da Altınordu, ilk maçı Kastamonu ile 12 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 16 Mayıs Cuma günü İzmir'de yapılacak. Altınordu bu turu geçmesi halinde 3. Tur'a yükselecek. Kırmızı-lacivertliler, son olarak 2020- 21 sezonunda 1. Lig'de Play-Off'a katılmış, yarı finalde Samsun'u elemiş ancak finalde Altay'a 1-0 yenilmişti.