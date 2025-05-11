Altınordu deplasmana avantajlı gitmek istiyor

Normal sezonunu play-off hattında tamamlayan İzmir ekibi, Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Yarın Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde Altınordu TV'ye konuşan Altınordu FK A Takım Teknik Direktörü Namet Ateş, Kastamonuspor ile hem içeride hem de dışarıda oynanacaklarını belirterek, "Kastamonuspor benim adıma Altınordu'nun başında iç sahada çıkacağım ilk maç olacak. Takımın başına geldikten sonra İskenderun ve Sarıyer ile ligde deplasmanda oynadık. Adana 01 FK play-off maçı da dışarda oynandı. İlk kez taraftarımızın önünde maça çıkacağız. Taraftarlarımızı da bu maça davet ediyorum."

Karşılaşmanın iki maç olmasından dolayı her iki takımın da farklı stratejisinin olaca��ını dile getiren genç teknik adam, "Bu eleme turu iki maçlı olduğu için ilk maçın biraz telafisi var gibi gözüküyor. İlk maçlarda takımlar biraz temkinli oynuyor. Biz oyunumuzu ortaya koyup maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Deplasmana da gideceğiz. Kazanan futbol olsun, futbol adına doğru şeyler yapmak istiyoruz. Geldiğimiz gün de demiştim maç maç bakacağız. Bizim için ilk odaklanacağımız karşılaşma pazartesi günü oynayacağımız Kastamonuspor maçıdır"

FUTBOLCULAR: KASTAMONU'DAKİ İKİNCİ MAÇA AVANTAJLI GİTMEK İSTİYORUZ"

Öte yandan Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Alper Tursun da Kastamonuspor maçıyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Adana'da zorlu bir maç oynadık. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Onlar da sonuna kadar mücadele ettiler. Biz tur için gittik, hedefimiz kazanmaktı. Son saniyeye kadar pes etmedik. Penaltı atışlarında kalecimiz Serhat'ın devleşmesiyle turu atladık. Şimdi içeride oynayacağımız Kastamonuspor maçımız var. Bu maçı kazanıp oraya avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz."

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen oyunculardan Burak Gültekin de yarın oynanacak Kastamonuspor maçıyla ilgili olarak "Adana'da zor maç oynadık ve kazanmasını bildik, o maç geride kaldı. Pazartesi günü Kastamonu ile oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Evimizdeki maçtan avantajlı bir skor alıp oraya gitmek istiyoruz. Hedefimiz olan tura kavuşuruz" şeklinde konuştu.

MAÇ BİLETLERİ 250 TL'DEN SATIŞTA

Altınordu ile Kastamonuspor arasında yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın saat 15.00'de satışa çıkacak. Karşılaşmanın biletleri 250 TL olarak belirlendi.