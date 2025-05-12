  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Altınordu Altınordu Kastamonuspor'u 1-0 ile geçerek avantajı kaptı

Altınordu Kastamonuspor'u 1-0 ile geçerek avantajı kaptı

DHA

Giriş Tarihi:

Altınordu Kastamonuspor’u 1-0 ile geçerek avantajı kaptı

STAT: Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Alper Akarsu, Göktuğ Erel, Çağrı Yıldırım

ALTINORDU: Serhat - Alper, Mete, Eren, Yusuf Şahin, Ege (Dk. 62 Emre Sabri), Sami, Burak (Dk. 84 Ali), Bahattin (Dk. 76 Uğur), Hüseyin (Dk. 84 Koray), Yakal (Dk. 76 Kanivar)

KASTAMONUSPOR: Furkan - Oğuz, Erhan, Burak, Erkam, Mustafa, Ali (Dk. 69 Taner), Çınar (Dk. 46 Kerem), Naim, Ömer (Dk. 89 İsmet), Ersel

GOL: Dk. 43 (P) Yakal (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mete, Serhat (Altınordu), Erkam, Ali, Çınar, Oğuz (Kastamonuspor)

2'NCİ Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında evinde Kastamonuspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Kırmızı-lacivertliler dakikalar 41'i gösterdiğinde penaltı kazandı. Naim'in omuz darbesiyle Altınordu'da Bahattin yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 43'üncü dakikada penaltı atışını gole çeviren Yakal, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi bu golle üstün tamamlayan İzmir ekibi ikinci yarıda da avantajını koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu, 16 Mayıs Cuma günü Kastamonuspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA