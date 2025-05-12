Altınordu Kastamonuspor’u 1-0 ile geçerek avantajı kaptı

STAT: Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Alper Akarsu, Göktuğ Erel, Çağrı Yıldırım

ALTINORDU: Serhat - Alper, Mete, Eren, Yusuf Şahin, Ege (Dk. 62 Emre Sabri), Sami, Burak (Dk. 84 Ali), Bahattin (Dk. 76 Uğur), Hüseyin (Dk. 84 Koray), Yakal (Dk. 76 Kanivar)

KASTAMONUSPOR: Furkan - Oğuz, Erhan, Burak, Erkam, Mustafa, Ali (Dk. 69 Taner), Çınar (Dk. 46 Kerem), Naim, Ömer (Dk. 89 İsmet), Ersel

GOL: Dk. 43 (P) Yakal (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mete, Serhat (Altınordu), Erkam, Ali, Çınar, Oğuz (Kastamonuspor)

2'NCİ Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında evinde Kastamonuspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Kırmızı-lacivertliler dakikalar 41'i gösterdiğinde penaltı kazandı. Naim'in omuz darbesiyle Altınordu'da Bahattin yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 43'üncü dakikada penaltı atışını gole çeviren Yakal, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0. İlk devreyi bu golle üstün tamamlayan İzmir ekibi ikinci yarıda da avantajını koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu, 16 Mayıs Cuma günü Kastamonuspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.