Altınordu zafere inanıyor

NESİNE 2'nci Lig Play- Off'ta yarı final ilk maçında yarın evinde Batman Petrolspor'la karşılaşacak Altınordu tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Namet Ateş, 2. olup direkt grup finaline kalan rakiplerinin maç oynamadan kendilerini beklediğini dile getirdi.

Dinlenen bir takıma karşı iç saha mücadelesi vereceklerini ifade eden Ateş, "İlk maçımızda iç saha avantajımızı elde etmek istiyoruz. Bu maç iki etaplı olmasına rağmen biz yine maç maç bakıyoruz. Şu anda tamamen Batman Petrolspor ile oynayacağımız ilk karşılaşmaya odaklanmış durumdayız" dedi.

Takım içinde forma şansı geldiği anda her futbolcusunun oldukça iyi performans ortaya koyduğunu dile getiren Namet Ateş, "Oyuncu grubunun içinde sezon başı "bu oynar, şu oynar" şeklinde bir takım kurulmamış. Son maçta takımımız adına önemli oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle bizimle olamadı. Ancak bu oyuncularımız tüm sezon boyunca en çok süre alan oyuncularımızdı. Haliyle de performans veren ve çok oynayan oyuncuların sahada olmayışı bir kayıp olarak görülür. Biz tabii ki onların sahada olmasını istiyoruz" yorumunu yaptı.