Altınordu 90+7’de yıkıldı

Nesine 2. Lig Play-Off yarı finalinin ilk maçında Altınordu evinde Batman Petrolspor'u ağırladı. 4. dakikada ceza alanının önünde Burak'tan topu çalan Imeri sağ çaprazdan ortaşut karışımı bir vuruş yaptı, top üstten auta çıktı. 10'da Altınordu atağında Sami sol çapraza Hüseyin'e çıkardı. Hüseyin'in yakın mesafeden vuruşunda top savunmaya çarpıp uzaklaştı. 56'da Emir'in ortasına kale alanı önünden Atabey gelişine voleyi vurdu. Kaleci Serhat üzerine gelen topu tek hamlede kontrol etmeyi başardı. 62'de savunma arkasında topla buluşan Bahattin son çizgiden hareketlenip çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Serhat iki hamlede topu kontrol etti.

SON ATAKTA GOL GELDİ

71'de Batman'ın Hüseyin'le kullandığı kornerde savunmanın karşıladığı topa ceza yayının gerisinden İlyas Kubilay sol ayağıyla sert vurdu, top direğin yanından dışarı gitti. 83'te Mert ceza yayının gerisinden kaleyi denedi, Serhat topu son anda kornere çeldi. 90+7'de karambolde uzaklaştırılan topu sol kanatta Cengizhan'ın ortasına Yalçın'ın kafa vuruşu ağlara gitti ve maç 0-1 sona erdi.