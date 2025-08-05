Altınordu’da Özkan veda etti

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'da 2012 yılındaki şirketleşmeyle futbolun patronu olan Seyit Mehmet Özkan, 13 yıl sonra şubeyi camiaya iade etme kararı aldı. Son yıllarda A takımın yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcı arayan Başkan Özkan, uygun yatırımcı bulamaması nedeniyle profesyonel takımı Altınordu Spor Kulübü'ne iade edeceğini duyurdu.

Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesindeki, "Son yazı" başlıklı yazısında, "2012 yılının 30 Haziran'ında Halim ve Sinan Bezircilioğlu kardeşler Altınordu armasını bana emanet etmeye hazır olduklarını söylediler. El sıkıştık, emaneti kabul ettik. Tam 13 yıl Altınordu armasına değer katarak, emanetimize çok özen göstererek bugünlere taşıdık. Şimdi sıra geldi emaneti sahibine iade etmeye" dedi.

"ANKERSEN GİBİ YATIRIMCI BULAMADIM"

"Yaş 70, enerji azaldı, dikkat dağıldı, yaşam zorlaştı, tahammül kalmadı" diyen Altınordu Başkanı Özkan, "Beceremedim. A takımı güvenilir bir Türk iş adamına teslim edemedim. A takıma Rasmus Ankersen gibi yabancı bir ortak bulamadım. A takımı Süper Lig'imizin başat kulüplerinden biriyle genç oyuncu pişirme odaklı olarak birlikte yönetmek için kimseyi ikna edemedim. Hedefim sadece altyapıyla ilgilenmek, A takımı devretmekti. Futbol yöneticiliğine 1989 yazında 34 yaşımda başladım. Şimdi bu virüsü kalbimizden, aklımızdan ve ruhumuzdan tamamen atma zamanı" diye konuştu.

A takıma Türkiye'de güvenilir bir yatırımcı bulmak için yoğun uğraşlar verdiğini, ABD'li bir iş insanıyla da görüştüğünü ancak hiçbirinden sonuç alamadığını dile getiren Özkan, "Dilerim Altınordu arması için, bu toprakların çocukları için her şey daha güzel olur" mesajı verdi.