Altınordu TFF işbirliği

Türk futbolunda 2012 yılında Seyit Mehmet Özkan futbol şubesini devraldıktan sonra yaptığı altyapı yatırımları ve yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Altınordu, Torbalı'da inşa ettiği tesisleri için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile işbirliği yapıyor. İzmir ekibinin uzun süredir temas halinde olduğu TFF ile kullanım hakkı konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri dün İzmir'de Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldi. TFF heyeti, Özkan'ın ev sahipliğinde Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde inceleme gezisinde bulundu. Ziyarette Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu da yer aldı. Özkan ve TFF heyeti daha sonra Altınordu'nun eski başkanlarından İlyas Gönen'in Kemeraltı'ndaki kahve dükkanını ziyaret etti.

ÖNEMLİ TURNUVALAR

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi, daha önce alt yaş gruplarında milli takımların kamp yapıp, turnuvalar oynadığı bir tesis olarak dikkat çekti. Tesiste 2'si nizami standartlarda çim olmak üzere toplam 8 adet futbol sahası, 191 yatak kapasiteli 4 bina, futsal salonu, çeşitli özel antrenman salonları, kriyojenik oda, yüksek irtifa merkezi, sporcu beden sağlığı merkezi ile Altınordu müzesi de yer alıyor.

KIRMIZI-LACİVERTLİLER HASRET BİTİRMEK İSTİYOR

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta son hafta Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Altınordu galibiyet özlemini bitiremedi. 83'te yediği golle beraberliğe razı olan İzmir ekibi bu hafta evinde kazanmak istiyor. 3 puanla düşme hattında kalan Namet Ateş'in öğrencileri, Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Evinde son 2 maçı kaybeden Altınordu, ilk galibiyetini kovalıyor.