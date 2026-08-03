Altınordu’dan ayrılan iki oyuncu imza attı

TFF 2. Lig'e katılmaması nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon takımdan ayrılan iki futbolcunun yeni kulüpleri belli oldu. Bahis soruşturmasında 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan ve sözleşmesi 28 Kasım 2025'te feshedilen orta saha oyuncusu Uğur Çetinkaya, 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'a transfer oldu. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın raporu doğrultusunda kontratı 10 Şubat'ta sonlandırılan gurbetçi santrfor Keni Var Uzun ise aynı ligde mücadele eden Isparta 32 Spor ile anlaştı. İki oyuncu da yeni takımlarında yeniden forma mücadelesi vererek kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.