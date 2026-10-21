Türk Futbolu'nda büyük devrim

Altınordu Genç Takımlarımızda maça çıkacak oyuncu kadroları, "Eşitlik İlkesi"ne göre "Yapay Zeka" tarafından belirlenecektir.
- Altınordu'dan Türk Futbolu Altyapısı'na bir Yenilik daha;
- EŞİTLİK İLKESİ - EŞİT SÜRE - EŞİT İLK ONBİR
- Altınordu Genç Takımlarımızda maça çıkacak oyuncu kadroları, "Eşitlik İlkesi"ne göre "Yapay Zeka" tarafından belirlenecektir. Türk Futbolu'nda "yetiştirici" kimliğiyle öne çıkan Altınordu'da 7 yaş ila 15 yaş arası, 9 yaş grubunda, toplam 25 minik ve genç takım var. Maçlar 7 ila 12 yaş arası 8'er oyuncu, 12 ila 15 arası 11'er oyuncu ile oynanmaktadır. 12 yaş takımlarımız geçiş grubudur. Sezonun ilk yarısını küçük sahada 8 oyuncu ile, ikinci yarısını ise büyük sahada 11 oyuncu ile oynamaktadır.
"Çocuk Futbolu"nda asıl amaç "Çocukların Mutluluğu" olmalıdır, ana fikrinden hareketle;
- Özel ve resmi tüm maçlarımızda, minik ve genç takım oyuncularımıza "EŞİT SÜRE" vereceğiz.
- Bu "Eşitlik İlkesi", sahaya çıkan "İlk Takım Kadrosu"nda "EŞİT SAYI"DA yer almayı da içerecek.
- Takım kadrolarımızda her pozisyonda 2 oyuncu olacaktır ve sırayla maç oynayacaklardır.
- Ancak sahaya çıkacak "İlk Takım Kadrosu" hiçbir zaman aynı olmayacaktır.
- Buna "Yapay Zeka" karar verecek..
Bunu sağlamak için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Furkan Eren Uzyıldırım ile anlaşmış bulunuyoruz.
Çocuklarımızın mutluluğu ve velilerimizin huzuru için çok önemsediğimiz bu ilke kararımızı değerli spor ve futbol kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.