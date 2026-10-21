Haberler Altınordu Türk Futbolu'nda büyük devrim Türk Futbolu'nda büyük devrim ŞENOL KANTÜRK









Altınordu Genç Takımlarımızda maça çıkacak oyuncu kadroları, "Eşitlik İlkesi"ne göre "Yapay Zeka" tarafından belirlenecektir.



- Altınordu'dan Türk Futbolu Altyapısı'na bir Yenilik daha;

- EŞİTLİK İLKESİ - EŞİT SÜRE - EŞİT İLK ONBİR

- Altınordu Genç Takımlarımızda maça çıkacak oyuncu kadroları, "Eşitlik İlkesi"ne göre "Yapay Zeka" tarafından belirlenecektir. Türk Futbolu'nda "yetiştirici" kimliğiyle öne çıkan Altınordu'da 7 yaş ila 15 yaş arası, 9 yaş grubunda, toplam 25 minik ve genç takım var. Maçlar 7 ila 12 yaş arası 8'er oyuncu, 12 ila 15 arası 11'er oyuncu ile oynanmaktadır. 12 yaş takımlarımız geçiş grubudur. Sezonun ilk yarısını küçük sahada 8 oyuncu ile, ikinci yarısını ise büyük sahada 11 oyuncu ile oynamaktadır.

"Çocuk Futbolu"nda asıl amaç "Çocukların Mutluluğu" olmalıdır, ana fikrinden hareketle;

- Özel ve resmi tüm maçlarımızda, minik ve genç takım oyuncularımıza "EŞİT SÜRE" vereceğiz.

- Bu "Eşitlik İlkesi", sahaya çıkan "İlk Takım Kadrosu"nda "EŞİT SAYI"DA yer almayı da içerecek.

- Takım kadrolarımızda her pozisyonda 2 oyuncu olacaktır ve sırayla maç oynayacaklardır.

- Ancak sahaya çıkacak "İlk Takım Kadrosu" hiçbir zaman aynı olmayacaktır.

- Buna "Yapay Zeka" karar verecek..