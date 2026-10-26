Haberler Altınordu Altınordu çocuk festivali, 29 Ekim’de kapılarını açıyor Altınordu çocuk festivali, 29 Ekim’de kapılarını açıyor ŞENOL KANTÜRK









Altınordu FK, çocuk futbolunda mutluluğu merkeze alan yaklaşımını futbol turnuvası, eğlence ve lezzeti bir araya getiren yeni organizasyonuyla sahaya taşıyor. Altınordu Futbol Kulübü tarafından düzenlenen Altınordu Çocuk Festivali, 29-30-31 Ekim 2026 tarihlerinde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türk futbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Altınordu ve farklı kulüplerin de katılımıyla düzenlenecek organizasyon, üç gün boyunca çocukları futbolun ve eğlencenin ortak paydasında buluşturacak.

Futbol karşılaşmalarının yanı sıra çocuklara yönelik eğlence etkinlikleri ve lezzet alanlarıyla zenginleşecek festival, ailelere de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunacak. Böylece Altınordu Çocuk Festivali, yalnızca bir futbol turnuvası olmanın ötesine geçerek sporun, eğlencenin ve ailece geçirilen güzel anların buluşma noktası olacak.

FUTBOL VE FESTİVAL AYNI SAHADA BULUŞUYOR



Futbol organizasyonları gerçekleştirme konusundaki deneyimini bir kez daha ortaya koymaya hazırlanan Altınordu FK, Çocuk Festivali ile geleneksel turnuva anlayışını daha geniş bir etkinlik konseptiyle buluşturuyor. U8, U9 ve U10 yaş kategorilerindeki sporcuların sahada mücadele edeceği organizasyon, aynı zamanda çocukların ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir festival ortamına ev sahipliği yapacak.

Altınordu FK'nın çocuk futbolunda mutluluğu, gelişimi ve futbol sevgisini ön planda tutan yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen festival, futbolun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını; çocuklara paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve güzel anılar biriktirmeyi sağlayan bir deneyim olduğunu da vurgulayacak.