Başakşehir, Edin Visca ile sözleşme yeniledi

Başakşehir'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Visca ile yeni kontrat yapıldı.

Süper Lig'de son şampiyon Medipol Başakşehir'de takımın en tecrübeli isimlerinden olan Edin Visca ile yeni sözleşme imzalandığı öğrenildi. 2011 yılından bu yana Başakşehir forması giyen ve sergilediği performansla alkış toplayan Visca ile 5 yıllık sözleşme imzalanıyor.



Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve transferde adı başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüple anılan Edin Visca konusunda yönetim harekete geçti. 30 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi.



2011 yılında Başakşehir'e imza atan Edin Visca, şimdiye kadar 348 maça çıktı. Edin Visca söz konusu maçlarda 100 gol atarken, 98 kez asist yaptı ve toplamda 298 gole etki etti.