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Haberler Başakşehir Başakşehir son kozunu oynayacak

son kozunu oynayacak

ekibi Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını sürdürmek için bugün 20.55’te oynayacağı maçta ’i yenmek zorunda.

Başakşehir son kozunu oynayacak
Giriş Tarihi: 2.12.2020

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında bugün Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Turunculacivertli ekipte, sakatlığı süren Caiçara kadroda yer alamayacak. Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavileri süren Mehmet Topal ve Enzo Crivelli'nin durumu ise maç günü netlik kazanacak.

TEK YOL GALİBİYET
Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig 2-0 kazandı. Başakşehir gruptaki iddiasını sürdürmesi için güçlü rakibini yenmek zorunda. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

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