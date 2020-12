Dünya ayağa kalktı

Futbol dünyası, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Medipol Başakşehir ile Paris Saint Germain (PSG) maçında Pierre Webo'nun Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmasına büyük tepki gösterdi. UEFA bir mesaj yayınlayarak "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok" dedi. Rumen hakem Coltescu, ülkesi Romanya Futbol Federasyonu'nundan da ağır eleştriler aldı. Yapılan açıklamada "Irkçılık veya yabancı düşmanlığı içeren eylem ve söylemlere şiddetle karşıyız" denildi.

IRKÇILIĞA HAYIR MESAJI

PSG'nin Fransız futbolcusu Mbappe ve Brezilyalı yıldız Neymar, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda 4. hakem tarafından ırkçılığa maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun yanında olduklarını açıkladı. İngilizlerin dünyaca ünlü eski futbolcubu Rio Ferdinand: "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz" yorumunu yaptı. Manchester City'de oynayan Sterling ve Laporte da "Irkçılığa hayır" paylaşımında bulundu.

YANINDAYIZ PIERRE WEBO

Beşiktaşlı eski futbolcu Pancu, Rumen halkının asla ırkçı olmadığını belirterek, Yanındayız Pierre Webo" ifadelerini kullandı. Fildişi Sahilli eski futbolcu Drogba, Webo ve Demba Ba'nın hakem Coltescu'ya tepki gösterdiği anları paylaşarak, "Buna karşı çıktıkları için Webo ve Demba Ba'ya, sahayı terk ettikleri için de oyunculara teşekkür ediyorum" dedi.



BAŞAKŞEHİR KÖTÜ BİTİRDİ: 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fransa ekibi PSG'ye farklı yenildi: 5-1. Önceki gün oynanması gereken maç Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya 4. hakem tarafından yapılan ırkçı saldırı nedeniyle bugüne ertelenmişti. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları üzerinde "Irkçılığa hayır" yazan tişörtlerle ısındılar. Maç öncesi de orta sahada diz çökerek ırkçılığa karşı tepki gösterdiler. Baştan sona etkili olan Fransız temsilcisi 21., 37. ve 50. dakikalarda Neymar ile 42'de penaltıdan ve 62'de Mbappe'nin attığı gollerle sonuca gitti. 57'de Mehmet'in attığı gol temsilcimize yetmedi.



AVRUPA BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa'da oynanan Paris Saint Germain- Başakşehir maçında 4. hakem tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo'ya destek yağdı. Avrupa basını çirkin saldırıyı manşetlerine taşıdı.



Almanya'nın önde gelen gazetesi Bild, olayı manşetine taşırken, Fransız gazetesi L'equipe de, "Dördüncü hakemin ırkçı sözleri sonrasında Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı" diyerek olayı okuyucularına aktardı.



L'EQUİPE: 'Artık bıktık' ifadeleri yer aldı.

İSPANYA'NIN AS gazetesi: "Irkçılığı durdurun" manşetini attı.

İNGİLİZ gazetesi The Guardian, skandalı sürmanşetten, "Irkçılık skandalı" sözleriyle verdi ve haberde ise, "PSG ve Başakşehir oyuncuları, 4. hakemin iğrenç sözleri sonrası sahayı terk etti!" dedi.

MUNDO

Deportivo, olayı sürmanşetten, "Paris'te skandal ve devrim! 4. hakemin ırkçılığına karşı Başakşehir sessiz kalmadı ve sahayı terk etti!" şeklinde okuyucularına aktardı.

THE

Guardian: olayları "Irkçılık skandalı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

THE

Sun: "Dışarı!" diyerek tepki gösterdi.

TUTTOSPORT

: "Paris'te rezillik" başlığıyla skandalı okuyucularıyla paylaştı.

CORRİERE dello Sport: "Irkçı hakem" sözleriyle tepkisini dile getirdi.