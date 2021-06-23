  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Başakşehir Başakşehir’de Peter Zulj imzaladı

’de imzaladı

Başakşehir’de Peter Zulj imzaladı

23.6.2021

BAŞAKŞEHİR, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'nın ardından Göztepe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi Belçika'nın Anderlecht kulübünde olan 28 yaşındaki Peter Zulj'u kadrosuna katıyor. Turunculacivertliler oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir’de Peter Zulj imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.