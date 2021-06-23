Başakşehir’de Peter Zulj imzaladı

BAŞAKŞEHİR, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'nın ardından Göztepe'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi Belçika'nın Anderlecht kulübünde olan 28 yaşındaki Peter Zulj'u kadrosuna katıyor. Turunculacivertliler oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

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