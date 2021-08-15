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Haberler Başakşehir Başakşehir, Alanya’yı evinde konuk ediyor

Başakşehir, Alanya’yı evinde konuk ediyor

Başakşehir, Alanya’yı evinde konuk ediyor

15.8.2021

Başakşehir, bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Geçen sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Tedavileri süren Chadli ve Crivelli'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir kadrosunu Ahmed Kutucu, Lucas Lima, Şener Özbayraklı ve Peter Zulj ile güçlendirirken, Guiliano, Mehmet Topal, Azubuike, Junior Fernandes ve Bolingoli ile yollarını ayırdı. Alanyaspor ise Oğuz Aydın, Diedhiou, Candeias, Miha Mevlja, Ahmed Ildiz ve Cristian Borja 'yı transfer ederken, Berkan, Tzavellas, Caulker, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam ve Hasan Hüseyin Acar ile vedalaştı.
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