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Haberler Başakşehir Tolgay Arslan Başakşehir’de

Tolgay Arslan Başakşehir’de

Tolgay Arslan Başakşehir’de

12.10.2021

BAŞAKŞEHİR'İN yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Ocak ayındaki ilk transferini şimdiden bitirdi. Genç teknik adam, Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Tolgay Arslan'ı kadrosuna katıyor. İstanbul ekibi, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu. 2015 yılında Alman ekibi Hamburg'tan Beşiktaş'a gelen Tolgay, buradaki performansıyla alkış almıştı. 2019'da Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu sarı-lacivertlilerde başarılı olamayınca Udinese'nin yolunu tutmuştu.
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