Belözoğlu iyi başladı

Süper Lig'de inişli çıkışlı grafiği ile dikkat çeken Başakşehir, Beşiktaş maçındaki futboluyla alkışlandı. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile farklı bir çehreye bürünen İstanbul temsilcisi, özellikle ikinci yarıdaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Son haftalarda evinde kazanıp dış sahada kaybeden Başakşehir dış saha grafiğine ise çare arayacak. Medipol Başakşehir taraftarları, önceki gün takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

OKAKA FIRTINASI

Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayıp selamladı. Başakşehir'in deneyimli forveti Stefano Okaka bu sezon ligdeki 6. maçında gol sayısını 6'ya yükseltti. Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Okaka, bu sezon Ç.Rize'ye karşı hat-trick yapmış, F.Bahçe maçında da bir kez gol sevinci yaşamıştı.