Tek maçlık motivasyon değildi

SÜPER Lig'de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Beşiktaş galibiyetiyle göreve iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Oturmuş, kaliteli oyunculardan kurwulu bir takım. Kazanmak güzel. Bu başlangıcın tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek istiyoruz. Başakşehir geçmişte şampiyonluk yaşadı, şampiyonlukları kovaladı. Her takımın inişleri çıkışları olabilir" ifadelerini kullandı.

BENİM DE HEDEFLERİM VAR

Transfer konusunda da konuşan Belözoğlu, "Aslında transfer adına hiçbir çalışmamız olmadı. Birçok şeyin konuşulması herhalde benim geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor. Benim hiçbir çalışmam olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutumuzla beraber oturup değerlendirmeler yapacağız. Benim de hedeflerim arasında ulusal, daha sonra uluslararası hedefler var. Çok önemli teknik adamlar gibi benim de hedefim bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olarak Avrupa'da ülkemin bayrağını temsil etmek" şeklinde konuştu.