Başakşehir’den 3 soru

Başakşehir, hakem Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in bu hafta Süper Lig'de kendilerine verilen maçları MHK'ya iade etmeleri haberinin ardından bir açıklama yaptı. MHK'ye 3 soru yönelten Başakşehir, soruların cevap bulmaması halinde ise MHK'nin istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığındaki Başakşehir Kulübü dün şu soru soruları sordu: Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalya maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir?, Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzon maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?, Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalya maçına atanmış mıdır? Kulüp soruların devamında ise "Bu soruların cevap bulmaması halinde MHK'nin acilen istifa etmesi gerekir, istifa etmemesi halinde ise kalan haftalarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK şaibe altında kalacaktır" yorumunu yaptı.