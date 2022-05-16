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Haberler Başakşehir Başakşehir kaçamadı

Başakşehir kaçamadı

16.5.2022

Başakşehir kaçamadı

SÜPER Lig'de Başakşehir öne geçtiği maçta Giresunspor'a takıldı: 1-1. 39. dakikada Başakşehir'de Berkay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onurcan kornere çıkardı. 45+2'de ceza sahası dışı sol çaprazından Tolga'nın ortasında top Giresunspor savunmasına çarparak Okaka'nın önünde kaldı. Ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarında topu önünde bulan Okaka'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 72'de sol kanatta kazanılan kornerde Chiquinho arka direğe kesti. Perez harika bir kafa vuruşuyla skoru belirledi: 1-1

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