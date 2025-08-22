Başakşehir turu zora soktu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, Play-Off turu ilk maçında İstanbul'da Romanya ekibi Craiova'yı konuk etti. 25'te köşe vuruşunda Duarte'nin kafası yandan dışarı gitti. 45+2'de Al Hamlawi'nin ortasına hareketlenen Cicaldau, kaleci Muhammed'den önce yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 50'de kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde topu kontrol eden Crespo'nun şutu az farkla auta çıktı. 57'de Berat'ın pasında sol çaprazdan Brnic'in plasesi az farkla auta gitti. 61'de kullanılan uzun taç atışında savunma arkasına sarkan Mora'nın sağ çaprazdan şutu ağlara gitti: 0-2. 69'da Onur'un çaprazdan şutunu kaleci çeldi. 87'de sağ kanatta topla buluşan Ebosele'nin rakibinden sıyrılıp çektiği sert şut kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2. Maç bu skorla sona erdi.