Başakşehir havlu attı

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir
, deplasmanda Finlandiya
ekibi Inter Turku'ya mağlup olarak Avrupa
kupalarına veda etti: 2-0. İki takım arasında İstanbul
'da oynanan maç 1-1 bitmişti. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 18. dakikada Jesse Tuominen'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya da hızlı giren Inter Turku, 47'de Clinton Degol Jephta'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 88'de Turku'da Janne-Pekka Laine yaptığı faul sonrasıo ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter Turku maçı 2-0 kazanırken, Başakşehir kupaya veda etti.