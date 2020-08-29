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Haberler Beşiktaş Kara Kartal saldırıyor

saldırıyor

Kara Kartal saldırıyor
Giriş Tarihi: 29.8.2020

Yunanistan ekibi PAOK'a elenek, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda eden Beşiktaş, transferlerin en azından bir kısmını lige yetiştirmek istiyor. Orta saha için Stoke City forması giyen Badou Ndiaye için atağa kalkan Kara Kartal, bu transferi sonlandırmayı planlıyor. Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları dün Skype üzerinden yaptı. Siyah-beyazlılar ayrıca Atletico Madrid'ten Francesco Montero transferinde önemli mesafe kaydetti. Yönetimin futbolcu ile el sıkıştığı kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Montero büyük ihtimalle önümüzdeki sezon siyahbeyazlı formayı giyecek.

GÖKHAN TAMAM
Sağ kanat için de Malatyaspor'dan Gökhan Töre transferinin bitmek üzere olduğu bildirildi. Dün tesislerde futbolcuyla bir ön görüşme yapan siyahbeyazlılar bu transferi de birkaç gün içerisinde duyuracak.

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