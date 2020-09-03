Seyircisiz tavsiyesi

SÜPER Lig'in başlamasına sayılı günler kala maçların seyircili oynanmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu konuyla ilgili 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ekim ayıdan itibaren maçların seyircili oynanacağını duyurmuştu.



BİZİM YAKLAŞIMIMIZ BU YÖNDEDİR

FEDERASYON Başkanı Nihat Özdemir açıklamasında ekim ayında statların yüzde 30 kapasitesi ve locaların alınacak önlemler ve Bilim Kurulu'nun önerileri altında taraftara açılacağını bildirmişti. Bakan Fahrettin Koca ise dün canlı yayında yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun Süper Lig'in ilk yarısı boyunca karşılaşmaların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduğunu söyledi. Koca, "Futbolla ilgili Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.