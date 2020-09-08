“Balotelli’yi istemedim”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün düzenlediği basın toplantısında A'dan Z'ye merak edilen soruları yanıtladı. Özellikle transfer konusunda dobra dobra konuşan başarılı çalıştırıcı bir süre önce ismi gündeme gelen İtalyan yıldız Mario Balotelli ile ilgili "Ben sadece Balotelli transferine onay vermedim. Benim için soru işaretleri olan bir futbolcu. Ben bu kadar yüksek maliyetlerle bu sorumluluğu almak istemedim. Yönetime, bu sorumluluğu siz alırsanız ben onay veririm dedim ama ben Balotelli transferini onaylamadım" dedi.



LİSTEDEKİLERİ DOĞRULADI

SERGEN Yalçın listedeki diğer isimlerle ilgili ise "Aboubakar listemizde bulunuyor ama ciddi bir sakatlık problemi var. Kalinic, Ze Luis ve Papiss Cisse listemizde yer alıyor. Ricardo Quaresma ihtimali yok. Quaresma zamanında iyi hizmetler verdi, ben de zamanında oynadım, iyi işler yaptım. Futbol bir gün gelir ve biter. Quaresma da bizim için bitti. Josef de Souza transferine sıcak bakıyorum. Eğer şartlar uygun olursa transferini düşünebiliriz" yorumunda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni dün yapıldı. Törende MHK Başkanı Serdar Tatlı önemli açıklamalar yaptı. Tatlı, "Biz hakemlerimize güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini bekliyoruz. Bize inanın ve güvenin, hiç kimse merak etmesin, adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece, bu ilkelerden taviz vermeden, toplum vicdanının sesi olacağız" diye konuştu.