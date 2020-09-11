“Kupaları alınca herkes susacak”

Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi için dün Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da katılırken, Yalçın gençlere yer vermediğine yönelik eleştirilere yine tepki gösterdi. Sergen Yalçın "A Takım'da altyapıdan 6-7 futbolcumuz var 'Genç oyunculara önem vermiyor' diye hala eleştiriliyorum. Bunlar benim için üzücü. Haftalarca 19 yaşındaki çocukları oynatan başka bir hoca var mı?" derken başkan Ahmet Nur Çebi ise Sergen Yalçın'ın eleştirilere verdiği tepki üzerine "Sergen Hocam, beni de eleştiriyorlar. Bunları boşverelim. Kupaları kaldırdığımızda hepsi susacak. Ben, kendimi savunmam ama sizi savunurum" şeklinde konuştu.

100 YILIN ALTYAPISI

Göreve gelen Mehmet Ekşi ise 100 yılın altyapısını kuracaklarını iddia ederek "Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Sergen Yalçın'ın daveti üzerine tekrar Beşiktaş'tayım. Mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah hep birlikte Beşiktaş'ı gönlümüzdeki noktasına en kısa sürede taşıyacağız" yorumunu yaptı.