Beşiktaş’a kötü haber

BEŞİKTAŞ'TA transfer çalışmaları sürerken Nazım Sangare için Fraport TAV Antalyaspor'dan olumsuz yanıt geldi. Siyah-beyazlıların uzun süredir transferi için uğraştığı milli oyuncunun gelmesinin zor olduğu öne sürülürken Kara Kartal'da rota yeniden İtalya'ya çevrildi. Daha önce Davide Santon için italyan kulübü Roma ile yapılan görüşmelerde büyük yol kateden Beşiktaş yönetimi, diğer alternatifler için bekleme kararı almıştı. İstediği isimlerden olumsuz sonuç alan siyah-beyazlılar, Santon'un kiralanması için yeniden İtalyan ekibiyle görüşmelere başlayacak. Bu arada Alman temsilcisiBayern Münih'in 2. takımında forma giyen genç futbolcu Mert Yılmaz'ı da kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu konuda da gelecek cevabı bekliyor.

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ÖTE yandanMirin ve Douglas'ı kadro dışı bırakan siyah-beyazlı yönetimin, henüz bu oyuncularla ayrılık konusunda anlaşma sağlayamadığı gelen haberler arasında.