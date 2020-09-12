De Souza yarın İstanbul’a geliyor

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Josef De Souza yarın siyahbeyazlı ekiple sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve kendisini siyah-beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak. Başarılı futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak. Bu arada Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün de devam etti.

AYAK TENİSİ OYNADILAR

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar ısınma koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi maçları oynadı. İdman, serbest şut çalışması ile sona erdi.