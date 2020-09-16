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'ta şoku! 12 pozitif vaka ortaya çıktı

'tan yapılan son dakika açıklamasına göre yedi sporcu ve beş teknik ekip üyesinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 12 pozitif vaka ortaya çıktı

16.09.2020, 18:19

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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