AL Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibinin siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermediği öne sürüldü. Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Beşiktaş yönetimi, UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.
ALTYAPIDA KORONA VİRÜS ŞOKU
BU arada Beşiktaş'ta dün korona virüs şoku yaşandı. Siyah-beyazlı takımın altyapısında 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.
Kartal’da lisans krizi çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.