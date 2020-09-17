Kartal’da lisans krizi çıktı

AL Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibinin siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermediği öne sürüldü. Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Beşiktaş yönetimi, UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

ALTYAPIDA KORONA VİRÜS ŞOKU

BU arada Beşiktaş'ta dün korona virüs şoku yaşandı. Siyah-beyazlı takımın altyapısında 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.