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Haberler Beşiktaş Kartal’da lisans krizi çıktı

’da lisans krizi çıktı

Kartal’da lisans krizi çıktı
Giriş Tarihi: 17.9.2020

AL Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibinin siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermediği öne sürüldü. Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi. Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Beşiktaş yönetimi, UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

ALTYAPIDA KORONA VİRÜS ŞOKU
BU arada Beşiktaş'ta dün korona virüs şoku yaşandı. Siyah-beyazlı takımın altyapısında 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

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