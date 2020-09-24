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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da karar Aboubakar

’da karar Aboubakar

, hücum için eski golcüsüyle el sıkıştı. Yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde imza atacak.

Kara Kartal’da karar Aboubakar
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Burak Yılmaz'ın Lille ile anlaşmasının ardından bir süredir golcü transferi için temaslarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'da karar kıldı. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ile şartlarda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'da kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

ŞARTLI SÖZLEŞME
Yapılacak kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmaması halinde Aboubakar ile ücretinin önemli bir kısmı performansa dayalı olacak şekilde sözleşme imzalanacak. Beşiktaş'ın bu transfer için Porto'ya bonservis bedeli ödemeyeceği de alınan bilgiler arasında. Vincent Aboubakar'ın yanı sıra bir forvet transferi daha yapacak olan Beşiktaş, Kalinic için de görüşmelerini sürdürüyor. Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer sürecini izleyen Kalinic, öncelikli olarak İtalyan ekibi Roma'dan haber bekliyor. Dzeko'nun Juventus'a transfer olması durumunda Roma'nın kendisi için bir opsiyon yaratabileceğini planlayan Kalinic, Milik ile beraber Roma'nın yeni santrafor ikilisi olmak istiyor. Kartal'ın futbolcudan umudunu kesmediği ve önümüzdeki günlerde temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi.

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