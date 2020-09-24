Nazilli, formalarını müthiş kliple tanıttı

3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un, 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan muhteşem bir video ile görücüye çıktı. Siyah-beyazlı oyuncuların terleteceği üç farklı konseptli formalar taraftarlar tarafından beğenildi. Yeni sezon öncesi Uğur Şirketler Grubu ile sponsorluk anlaşması yapan, 'Mondial' markasını formanın göğüs reklamında taşıyacak olan Siyah İnciler'in forma tanıtımında klipte takım kaptanı Zafer Özden, deplasmanlarda kullanılacak mavi formayı, stoper Polat Güren çubuklu iç saha formasını, santrafor Murat Can Bölükbaşı iç saha maçlarında kullanılacak siyah yaldızlı formayı ve kaleci Zekeriye Topayan ise kaleci formasını giydi.

İHSAN KARATAŞ