Kara Kartal veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'ye penaltılar sonucu yenilerek elendi: 3-5. 15. dakikada Adem Ljajic'in ters taraftan uzun pasını alan Necip'in, sağ kanattan ortasında arka direkte Güven Yalçın kafa ile tamamladı ve topu filelerle buluşturdu: 1-0. 34'te rakibine pres yapan Dorukhan, topu Güven'e kazandırdı. Bu futbolcunun güzel ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dorukhan'ın sert vuruşunda kaleciye çarpan top direkten döndü.

MENSAH DİREĞİ GEÇEMEDİ

85'te Mane'nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. Normal süre 1-1 bitti. Karşılaşmanın uzatma dakikaları da 1-1 sona erdi. Beşiktaş'ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı. Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi. Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz ekibi tur atlayan taraf oldu.



GÜVEN'DEN SİFTAH GELDİ

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesinde Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş'ta maçın ilk golünü atan isim Güven Yalçın oldu. Bu gol, Genç forvetin Avrupa arenasındaki ilk golü oldu. 2018-2019 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, 42 Süper Lig maçında 11 gol atıp 3 asist yaparken, 6 Avrupa mücadelesinde ise gole katkı sunamamıştı.