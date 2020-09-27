Kartal’da sıra Kalinic'te

Forvet transferi konusunda ilk adımını eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak atan Beşiktaş, uzun zamandır gündeminde olan Hırvat golcü Nikola Kalinic ısrarını da sürdürüyor. Yönetim, Kamerunlu yıldızı sağlık testinden geçirdikten sonra dün lisansını da çıkarttı.



LİSANSI ÇIKARILDI

Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde bugün İttifak Holding Konyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek. Hücum hattına bir transfer daha yaparak iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal'da Vincent Aboubakar'dan sonra yeni hedef İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic. Tecrübeli forveti renklerine bağlayabilmek için yoğun çaba içerisinde bulunan yönetim, bu konuda da girişimlerini hızlandırdı. Tecrübeli isimle 2.5 milyon Euro'ya el sıkışan Kartal, Kalinic'in İspanyol ekibiyle bağlarını koparıp Beşiktaş'a gelmesini istiyor.



ALTERNATİFİ DE VAR

Siyah beyazlı kulüpten sızan bilgilere göre yönetim, Nikola Kalinic'in alternatifi olarak ise Kolombiyalı golcü oyuncu Borja'yı da listeye ekledi. Palmeiras'ın oyuncusu olmasına rağmen Kolombiya'nın Junior takımında kiralık oynayan Borja'nın ligde 8 maçta 4 golü var.



HEDEF GOLCÜ

Sergen Yalçın, zorlu lig maratonunda kadroda faklı tiplerde forvet istiyor. Aboubakar'ın da gelmesiyle zenginleşen hücum hattında hedef golcü isteyen Yalçın, bu nedenle Kalinic transferinin bitirilmesini istiyor. Hırvat golcünün gelmemesi durumunda ise benzer alternatifler düşünülüyor.