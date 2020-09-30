Kara Kartal’da adaylar çok

BEŞİKTAŞ yönetimi sağ bek pozisyonu için Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski'yi de gündemine aldı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria'nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, siyah-beyazlılar oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Yönetimin bu hafta içinde sağ bek sorununu çözeceği öğrenildi.