Kara Kartal’da adaylar çok

BEŞİKTAŞ yönetimi sağ bek pozisyonu için Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski'yi de gündemine aldı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria'nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, siyah-beyazlılar oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Yönetimin bu hafta içinde sağ bek sorununu çözeceği öğrenildi.
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