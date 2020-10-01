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Haberler Beşiktaş Kartal’da iki transfer tamam

’da iki tamam

Kartal’da iki transfer tamam
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Beşiktaş, transferin bitimine kısa süre kala gaza bastı. Sağ beke takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 24 yaşındaki Valentin Rosier ile her konuda anlaştı. Geçen sezon başında Gijon'dan Sporting'e transfer olan Rosier, 17 karşılaşmaya çıktı. Rosier, ligde oynanan son 10 maçın 9'unda ise müsabaka kadrosunda yer bulamadı. İstanbul temsilcisi, Atletico Madrid forması giyen golcü Kalinic'e 2.5 milyon Euro garanti olmak üzere performans pirimleriyle birlikte 3 milyon Euro'yu bulan teklifini yaptı. Futbolcunun teklifi kabul ettiği belirtildi.

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