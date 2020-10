Kara Kartal’da Rosier tamam

YAZ transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun bir süredir transferi için nabız yokladığı Valentin Rosier ile anlaşma sağladı. Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki futbolcu ile kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Kara Kartal yeni sağ beki ile 1 yıllık mukavele yapacak.

KALİNİC BİLMECESİ

BU arada Kalinic için her gün değişen şartlar ve haberlerin siyah-beyazlıları her an yeni bir arayışa itebileceği öne sürüldü. Önceki akşamdan itibaren Hırvat ve İspanyol medyasına düşen haberlere göre Kalinic, 2 aydır görüşme halinde olduğu Beşiktaş'a transfer olmaktan, ödeme şartlarında ve garantisinde sıkıntılar yaşadığı için vazgeçti. Y

YERİNE İKİ ADAY VAR

HATTA Domagoj Vida'nın ismi bile bu haberlerde 'Kalinic'e Beşiktaş'a gelme dedi' şeklinde yer alıyor. Diğer yandan Hırvat futbolcunun İtalyan kulüplerinden son ana kadar teklif beklediği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş, Kalinic'in olmaması halinde ise Kolombiyalı Miguel Borja ve Everton'un satış listesine koyduğu kanat forvet Yannick Bolasie gibi isimlere yönelecek.