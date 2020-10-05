Kartal gülmeyi unuttu

Süper Lig'de geçen hafta Konyaspor'dan fark yiyen Beşiktaş dün de sahasında G.Birliği'ne yenildi ve kötü gidişatını sürdürdü: 0-1. 8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Furman'ın sağdan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Stancu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 45+1'de Gökhan Töre'nin ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu kaleci kurtardı. 65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir'e aktardı. Rıdvan'ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. 90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği'nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio'nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio'nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı. Maç 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.





YENİDEN BALOTELLİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadroda istemediği Balotelli'nin transferinde siyah-beyazlıların son bir hamle yapması bekleniyor. Aboubakar ile bu bölgeye takviye yapan siyah-beyazlıların, Mario Balotelli için son bir girişim yapabileceği öne sürüldü. Mario Mandzukic'in yıllık ücretinin fazla olması ve üstüne imza parası da istemesi üzerine Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın'ın veto ettiğini açıkladığı Balotelli için son bir yoklama yapacağı gelen haberler arasında.

DE SOUZA İLK KEZ

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlı formayla ilk kez Gençlerbirliği maçında tanıştı. De Souza'nın yanı sıra yeni transferlerden Aboubakar ve Gökhan Töre de bu sezon ilk defa on birde sahaya çıktı. Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.



YALÇIN'DAN ROTASYON

Bu sezon istediği sonuçları almakta güçlük çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı. Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.



AZERBAYCAN'A DESTEK

Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günlerde bir destek de Beşiktaş'tan geldi. Siyahbeyazlı kulüp bir tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir pankart açarken, maç öncesinde hoparlörden Azerbaycan türküleri seslendirildi.