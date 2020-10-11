Kara Kartal’da Ljajic kayıp

Süper Lig'de ilk 4 haftalık periyotta kötü bir performans sergileyen ve son iki maçını da yenilgi ile kapatan Beşiktaş'ta Sırp oyuncu Adem Ljajic kayıplara karıştı. Siyah-beyazlı ekipte üçüncü sezonuna giren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen yılki performansının çok gerisinde kaldı. Geçen sezon ilk 4 haftada 3 gol servisini yapan Sırp futbolcu, bir de gol atarak skora müthiş bir katkı yapmıştı. 2020- 2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Adem Ljajic bu sezon formayı da kaptırırken, ilk 4 haftada sadece 1 kez on birde şans bulabildi. Avrupa'da Rio Ave maçına da on birde başlayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu skor anlamında takımına pek bir katkı sağlayamadı.

SERGEN YALÇIN EL KOYDU

Milli aradan sonra beşinci haftayı da bay takım olarak geçecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i yeniden takıma kazandırmak için futbolcuyla özel olarak ilgileniyor. Sırp futbolcu daha önce, Partizan, İtalya'da da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino'da forma giydi. Süper Lig'de 55 müsabakada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu fileleri 14 kez havalandırırken yaptığı 18 asistle de dikkati çekti. Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nda 46 kez görev yaparken rakip filelere 9 gol bıraktı.