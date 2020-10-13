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Haberler Beşiktaş Kartal’da iki yolcu

’da iki yolcu

’ta lisansları askıya alınan Isimat-Mirin ile ’un kaderi bu hafta içinde belli olacak.

Kartal’da iki yolcu
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Milli ara sonrası haftayı BAY geçecek Beşiktaş'ta lisansları askıya alınan oyuncuların durumu netleşiyor. Fransız stoper Isimat-Mirin'in transferin kapanmadığı ülkelere gitme ihtimalinin olduğu gelen haberler arasında. 28 yaşındaki futbolcuyla bazı takımın ilgilendiği ve birkaç gün içinde durumunun netleşeceği öğrenildi. Birleşik Amerikalı Tyler Boyd'a ise ülkesinden bir iki takımın ilgisinin olduğu biliniyor. 25 yaşındaki oyuncunun, 1 yıllığına kiralanması söz konusu. Bu arada Beşiktaş yönetimi, 3 haftalık arayı kamp gibi değerlendiren teknik heyet ve futbolcuların yanında ayrılmıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin takım içindeki birlik beraberliği bir an önce sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

YAKIN TAKİPTELER
Beşiktaş'ta Başkan A.Nur Çebi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, mesailerinin büyük bölümünü Nevzat Demir Tesisleri'nde geçiriyor. Yönetim, geçtiğimiz haftalarda oyuncuların alacaklarının tamamını da ödemişti.

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