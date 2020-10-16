Kartal’da Modeste direkten döndü

SÜPER Lig'de yaz transfer döneminde takımdan ayrılan golcü Burak Yılmaz'ın alternatifini arayan Beşiktaş'ta Anthony Modeste'nin transferinin son dakikada gerçekleşmediği ortaya çıktı. Siyahbeyazlıların Vincent Aboubakar ile görüşürken Almanya'da Köln ekibinde forma giyen 32 yaşındaki başarılı Fransız futbolcu ile görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA

TFF Tahkim Kurulu son toplantısının ardından kararlarını açıklarken Beşiktaş Kulübü'ne ağır fatura çıktı. Siyah-beyazlıların teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte kulübe dahil olan teknik ekip ile uyuşmazlıkları konusunda yaptığı itirazlar reddedilirken Kara Kartal yüklü bir tazminat ödemek durumunda kaldı. Buna göre kulüp Recep Uçar, Haluk Güngör Caner Erol, Serdar Keşçi ve Ekrem Özerk Tufan için toplam 566,5 bin TL tazminat ödemesi yapacak.