Beşiktaş’tan kötü istatistik

Beşiktaş'ta bu sezon takım savunmasında ciddi eksikler görüldüğü gibi, defans oyuncularının bireysel hataları da öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar geçen sezonki savunma hattını Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, oynadığı her maçta gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve bir hazırlık maçında toplam 15 gol yiyen Kara Kartal, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında oldukça kötü bir istatistiğe sahip oldu. Beşiktaş aynı maçlarda 15 gol atarak bu sezonki toplam averajını sıfırda tuttu. Siyahbeyazlılar lig maçlarında ise 8 gol atıp 9 gol yiyerek 6. haftayı eksi 1 averajla kapattı.

KENDİ KADERİNİ KENDİSİ ÇİZECEK

Son maçta Denizlispor'u yenerek yeniden hayat bulan Beşiktaş, kendi kaderini İstanbul'da çizecek. İstanbul temsilcisi önündeki 5 haftanın 4'ünde İstanbul dışına çıkmayacak. Bu hafta Yeni Malatya'yı ağırlayacak Kara Kartal, daha sonra Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Peşinden sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.