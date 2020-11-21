Josef de Souza dalya yapacak

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekibin Başakşehir ile oynayacağı maçta forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan Souza, sarı-lacivertli takımda 96 lig müsabakasında görev yaptı. Bu sezon yeni takımı Beşiktaş'la da 3 müsabakaya çıkan Souza, Süper Lig'de 99 kez forma giydi.



DORUKHAN CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan genç oyuncu Dorukhan Toköz, ceza sınırında maça çıkacak. Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada F.Bahçe ile oynanacak derbi mücadelesinde takımdaki yerini almayacak.