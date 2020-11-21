Kartal’a koşuyor

OCAK ayı transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın müthiş bir bomba patlamak için kolları sıvadığı öne sürüldü. Onsideview.com adlı internet sitesi son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen ve şu an bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti. Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken istenilen istikrarı da tutturamadığı kaydedildi.

GERRARD'IN RADARINDA

28 yaşındaki yıldız oyuncu için şu anda İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard'ın da son derece istekli olduğu ve Wilshere'a 'maç başı ücretli' bir sözleşme teklifi yapacağı ifade edildi. Buna reğmen Jack Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki takımının Beşiktaş olacağı ancak görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi. Öte yandan haftada yaklaşık 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin ücrette feragat etmesi gerektiği konuşuluyor.

BOLTON'DA DA FORMA GİYDİ

KARİYERİNDE en çok Arsenal'in formasını giyen yıldız isim 2009-10 sezonunda Bolton, 2016-17 sezonunda Bournemouth'a kiralanmıştı. Öte yandan son olarak West Ham United'da oynayan yıldız orta saha oyuncusu buradan da ayrıldı. Bu arada Beşiktaş yönetiminin orta saha dışında bir de hücum hattına takviye yada takviyeler yapmak için çaba sarf ettiği bunun için de temaslarını sürdürdüğü biliniyor.



ANLAŞMADA SONA GELİNDİ

BANKALAR Birliği anlaşmasını revize etmek için göreve geldiği günden bu yana görüşmelerini sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sona yaklaştı. Beşiktaş, 2 yıl ertelemeli ve 10 yıl vadeli olarak daha düşük faizden yapılandırma talebinde bulunurken, taraflar 2 yıl ertelemeli 9 yıl vadeli yapılandırma konusunda uzlaşmaya varmak üzere. Beşiktaş'ın 1.6 milyar TL üzerinden yapmak istediği anlaşmada imzaların atılması halinde kulübün kasasına ise 160 milyon TL girmesi bekleniyor.