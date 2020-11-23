  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Kara Kartal’a hayat verdiler

’a hayat verdiler

Siyah-beyazlı takım bu sezonki 10 resmi maçında rakip fileleri 15 kez havalandırırken, Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba üçlüsü 10 gol attı.

Kara Kartal’a hayat verdiler
Giriş Tarihi: 23.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri tam 15 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ürettiği 15 golün 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba imza attı.

14 GOLLÜK KATKI VERDİLER
Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Beşiktaş'ın hücumuna yüzde 66,6'lık katkı verdi. Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 asist yaparken, Aboubakar da 2 gol atıp bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.

HANESİNE 6 PUAN YAZDIRDI
Takımın en golcü ismi durumunda bulunan Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı. Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93,3'e çıktı. İstanbul ekibi, Denizli ve B.Şehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanıp hanesine 6 puan yazdırdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kara Kartal’a hayat verdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA