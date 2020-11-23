Kara Kartal’a hayat verdiler

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri tam 15 kez havalandırdı. Beşiktaş'ın ürettiği 15 golün 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba imza attı.

14 GOLLÜK KATKI VERDİLER

Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Beşiktaş'ın hücumuna yüzde 66,6'lık katkı verdi. Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 asist yaparken, Aboubakar da 2 gol atıp bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.



HANESİNE 6 PUAN YAZDIRDI

Takımın en golcü ismi durumunda bulunan Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı. Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93,3'e çıktı. İstanbul ekibi, Denizli ve B.Şehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanıp hanesine 6 puan yazdırdı.