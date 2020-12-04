Beşiktaş Kasımpaşa: 3-0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşması ile start aldı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla deviren siyah-beyazlılar Kasımpaşa'yı farklı mağlup etti ve yükselişini sürdürdü.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma Kara Kartal'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Sergen Yalçın'ın takımına galibiyeti getiren goller; 45+2' Mensah, 68' Atiba Hutchinson ve 75' Vincent Aboubakar'dan geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.
ABOUBAKAR'DAN SON 3 HAFTADA 4 GOL
Beşiktaş formasını sezon başında yeniden giyen Vincent Aboubakar, son 3 haftada attığı gollerle yıldızlaştı. Kamerunlu futbolcu, Başakşehir (1), Fenerbahçe (2) ve Kasımpaşa (1) maçında attığı gollerle takımını sırtlayan isim olmayı başardı.
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