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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kasımpaşa: 3-0 MAÇ SONUCU

: 3-0 MAÇ SONUCU

'in 11. hafta açılış maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Kasımpaşa: 3-0 MAÇ SONUCU

04.12.2020, 18:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020,21:25

Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşması ile start aldı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3'lük skorla deviren siyah-beyazlılar Kasımpaşa'yı farklı mağlup etti ve yükselişini sürdürdü.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma Kara Kartal'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Sergen Yalçın'ın takımına galibiyeti getiren goller; 45+2' Mensah, 68' Atiba Hutchinson ve 75' Vincent Aboubakar'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

ABOUBAKAR'DAN SON 3 HAFTADA 4 GOL

Beşiktaş formasını sezon başında yeniden giyen Vincent Aboubakar, son 3 haftada attığı gollerle yıldızlaştı. Kamerunlu futbolcu, Başakşehir (1), Fenerbahçe (2) ve Kasımpaşa (1) maçında attığı gollerle takımını sırtlayan isim olmayı başardı.

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