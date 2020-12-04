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Beşiktaş Kasımpaşa: 3-0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

04.12.2020, 18:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020,21:25