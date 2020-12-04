Kara Kartal’ın konuğu Paşa

SÜPER Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşikaş, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmayı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor. Öte yandan Kartal'da de Souza idmanda yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarıldı.