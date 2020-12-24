Ankaragücü-Beşiktaş I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, başkent ekibi Ankaragücü alt sıralardan kurtulmak için galibiyet peşinde.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven
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