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Haberler Beşiktaş Ankaragücü-Beşiktaş I CANLI ANLATIM

Ankaragücü- I

'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Saat 19'da başlayan mücadeleyi hakem yönetiyor. Haberimizden olarak mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Ankaragücü-Beşiktaş I CANLI ANLATIM

24.12.2020, 19:04

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Beşiktaş mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak isterken, başkent ekibi Ankaragücü alt sıralardan kurtulmak için galibiyet peşinde.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven

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