Kartal üçlük attı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, deplasmanda son haftalarda toparlanan Ankaragücü'nü tek golle geçti: 1-0. 6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı. 10'da Emre Güral'ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı. 23'te Mensah'ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larin topu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin'in Kitsiou'ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.

VİDA BİR KEZ DAHA SAHNE ALDI

45+5'te Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi. 53'te Welinton'ın sağdan ortasına Mensah kafa vuruşuyla çıktı. Ancak Mensah'ın vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı. 60'ta sağ kanattan Ghezzal ile frikik kullandı. Ghezzal'ın ortasına kafayla yükselen Vida topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 85'te Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Rosier'in ortasında Welinton kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı. 88'de N'Koudou serbest vuruşu kullandı Josef de Souza kafa vurdu ancak top auta çıktı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.



RIDVAN YERİNE N'SAKALA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yalçın, Süper Lig'de 5 maç sonra sol bekte değişiklik yaptı. Ligdeki son 5 maçta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans tanıyan Yalçın, bu karşılaşmada genç oyuncuyu yedekte bekletip yerine N'Sakala'ya forma verdi. N'Sakala, Süper Lig'de son olarak 6 Kasım'da Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.