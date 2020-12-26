Cumartesi ateşi

Süper Lig'de haftanın kritik randevusu bugün Trabzonspor ile G.Saray arasında oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da kozlarını paylaşacak iki takımın randevusunda hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Hafta içinde Göztepe engelini geçen Aslan zirve yarışından kopmamak için bu mücadeleyi de kazanmak isterken Abdullah Avcı ile kendini bulan ve son iki maçını da kazanan Fırtına ise rakibini eli boş göndermek isteyecek. 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, Alanya'nın 1 puan ile gerisinde, üçüncü F.Bahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen bordo-mavili takım ise ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Haftaya 20 puanla giren Karadeniz ekibi, Karagümrük ve Malatya'nın averajla gerisinde 9. sırada yer aldı.



BAŞKAN CENGİZ PFDK'DA GALATASARAY

Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık men cezası sonrası dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Sarı-kırmızılı kulübe ağır para cezası ve Başkan Mustafa Cengiz'e de para ile hak mahrubiyeti cezası gelmeli bekleniyor.



FALCAO İLE MARCAO KADROYA ALINDI

GALATASARAY'DA 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süreli yaşadığı sakatlıklarla tartışılan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao bugün forma giyebilecek. Kırmızı kart cezasını dolduran Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da kadroya alındı. Aslan'da Babel'in yanı sıra koronavirüsle ilgili izolasyon, tedavi ve takip süreci devam eden iki futbolcu da kadroda yer almayacak. Tedavisine devam edilen Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo da görev yapamayacak. Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Fousseni Diabate, Bilal ve Plaza dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



DİAGNE ŞOKU

G.Saray, Mbaye Diagne'nin ise tedbir olarak kadroda yer almadığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada özetle "Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına rağmen tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır" denildi.